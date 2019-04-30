Центр Екатеринбурга перекроют из-за первомайской демонстрации

Праздничные первомайские колонны пройдут по проспекту Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова. Дополнительно власти перекроют проезд по 8 Марта от Малышева до Челюскинцев и на примыкающих улицах Толмачёва и Пушкина.

Парковку автомобилей и иных транспортных средств запретят на Площади 1905 года, по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина, по улице 8 Марта, от улицы Малышева до проспекта Ленина и по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова. На центральной площади парковка будет запрещена с 00:00 до 16:00, на остальных участках с 6:00 до 16:00. Также в связи с перекрытием будут изменены маршруты движения общественного транспорта.