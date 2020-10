ГИБДД информирует водителей Нижнего Тагила о сплошной проверке

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД проведут рейдовое мероприятие «Безопасная дорога», в ходе которого будут останавливать водителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Рейд пройдет на территории Нижнего Тагила и ГГО с 1 по 4 ноября. Он будет направлен на предупреждение грубых нарушений ПДД. Сообщается, что с начала 2020 года на территории Горноуральского городского округа произошло 15 ДТП с участием нетрезвых водителей. В результате один человек погиб, а 29 получили различные травмы. Напомним, в Екатеринбурге в суд передано дело мужчины, который обвиняется в смерти мотоциклиста в результате ДТП. Следствием установлено, что мужчина, никогда не получавший водительского удостоверения, находясь в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля Mercedes, принадлежавшего его подруге, а затем выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток улиц в черте города, где столкнулся с мотоциклом. В результате происшествия водитель мототранспорта скончался на месте. Водителю иномарки грозит до 12 лет лишения свободы. В Екатеринбурге будут судить водителя за смертельное ДТП в нетрезвом виде

Related news: В Екатеринбурге будут судить водителя за смертельное ДТП в нетрезвом виде

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter