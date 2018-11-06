Не навязывайте своих детей. Мы рожаем действительно для себя!

Уже несколько лет работаю в благотворительности, совершенно бесплатно. Живём с семьёй на зарплату мужа, нас пятеро. Муж не олигарх и не крупный бизнесмен, а простой рабочий на заводе. Порой бывает так, что на утро нет рубля на булку хлеба, но ты летишь на какое-нибудь очередное мероприятие - общественное или благотворительное, муж садится за руль таксовать на нашей старенькой двенашке, а дети сидят дома и ждут своих родителей.

А так хочется поехать в отпуск на море, сходить с детьми в цирк, даже элементарно на экскурсии в соседние регионы, но это совсем непосильно затратно. Мы раз в месяц позволяем себе какую нибудь развлекуху, типа Бургер Кинга или Ем Сама, и то в последнее время это стало для нас роскошью, т.к. средняя дочь - гимнастка, и это не дешёвый вид спорта, старшая активистка, ну а маленькая развлекается старыми от старших детей игрушками.

Мы не можем себе позволить одеваться в хороших магазинах, покупать дорогие игрушки, да я покупаю вещи своим детям с рук и мы посещаем магазины секон-хенды. Я содержу студию, которую открыла в долг, плачу аренду не маленькую, где мы можем реализовывать проекты по благотворительности, куда приходят волонтёры и проводят свои мероприятия, где дети без ограничения состояния здоровья могут посещать классных педагогов, принимать участие в мастер-классах. На все благотворительные мероприятия в студии расходуется семейный бюджет.

А теперь к тому, что и кто нам должен. Моё направление основное - это помогать людям в сложных жизненных ситуациях. Но каждый год я начинаю черстветь к словам «сложные жизненные». А всё почему? Ты собираешь средства на лечение больному ребёнку, с тебя родители не слезут и заставят вывернуть все карманы и не дай бог копейку не прописал, когда деньги уйдут на лечение, все до копейки, а тебе спасибо не скажут. А потом на страницах в соцсетях ты наблюдаешь картинку счастливой семьи на море или за границей, или покупка очередного автомобиля. Но при этом у тебя резь в ушах, что у них ребёнок с инвалидностью и им все должны, они очень несчастные люди и тра-та-та.

Потихоньку мы отошли от сборов денежных, перестали собирать и раздавать вещи нуждающимся, т.к. нуждающиеся приезжают на машинах и с айфонами, и того хуже, продают на барахолках. Вот и сейчас, нас 4 женщины, матери, собрались в прошлый год и решили организовать фестиваль, я сама долго решалась на подобную организацию и благодаря нашему составу единомышленников мы его «родили». Да-да, это наш общий ребёнок, Региональный Инклюзивный Фестиваль «Дружба».

Мы своими силами, без государственных и городских финансовых поддержках готовим большое мероприятие, где более 600 участников собираются и реализуют свои таланты. Мы хотим чтобы все дети, независимо от своего здоровья, смогли проявить себя, познакомится с другими детьми и не чувствовать себя другими, быть единым целым. Делаем это всё совершенно бесплатно.

Нас поддерживают спонсоры, им отдельное спасибо за подарки и сертификаты. Мы не знали кто победит и кому какой приз достанется, старались угодить всем.

А не тут-то было. Уже и сертификаты не те, и книги не интересны (путеводитель от Центра развития туризма, кстати, очень познавательная), советуют, на будущие кладите больше и лучше, и всё такое.

Вот что мне хочется сказать? Мне и вам никто и ничего не должен!

В очередной раз я задумываюсь о том, зачем мне это всё надо? Тут же мысли, как сэкономить и на чём, чтобы обуть всю семью к зиме и составить текст для участников в письме, почему им положили книгу и не доложили конфеты на ИХ количество участников. Но это моя жизнь и я ее выбрала, я часто нервно срываюсь, потому как просто так, без отдачи, работать больше не могу. Мне хочется зарабатывать, но при этом заниматься любимым делом, чтоб моя семья была всегда рядом и мои дети могли получать всё необходимое.

Спасибо только моему мужу, он настоящий герой. Он молча поддерживает меня, всегда рядом и без его поддержки и помощи мне бы было сложно справиться со всем этим. Я люблю свою деятельность, я счастлива, что могу кому-то помочь в этом мире, я делаю чуточку добра и я реально просто люблю свою работу. Все тягости в нам даются для чего-то, нам надо научится справляться с ними в этой жизни самостоятельно.