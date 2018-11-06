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Не навязывайте своих детей. Мы рожаем действительно для себя!
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Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Анна Межова
Председатель общественного движения «Нижнетагильский городской родительский комитет»

Не навязывайте своих детей. Мы рожаем действительно для себя! Мнение

Сегодня, 12:46
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