Пьяные еноты, медведь на заводе и все-все-все: итоги недели в Нижнем Тагиле

Не забывали тагильчане и о педагогах: День учителя на этой неделе все отметили по-разному. Так, родителям Нижнего Тагила предложено сообщать о поборах в школах и садиках. Начинание, конечно, хорошее, но где эта тонкая грань между вымогательством и острыми нуждами? Одно дело - недовольная дешевым подарком учительница в Краснодаре, а другое - низкое материальное обеспечение некоторых образовательных учреждений.