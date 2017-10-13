Трудные подростки, двойные стандарты и убийцы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Воздействовать на окружающий мир можно не только физически, но и через социальные сети. К примеру, всего несколькими постами Егора Бычкова на странице в соцсети была поставлена под угрозу, пожалуй, крупнейшая благотворительная акция в Нижнем Тагиле - по сбору средств на лечение Миши Гулина. Директор благотворительного фонда «Живи, малыш» в резких выражениях осуждал траты родителей мальчика. За нецензурную лексику Егора Бычкова осудила телеведущая «Первого канала» Юлия Барановская: она назвала непозволительным использование такой речи первым лицом благотворительного фонда. В ответ на телепередачу «Мужское-Женское», урезавшую его выступление, и такие нравоучения от журналистки борец за пожертвования для больных детей написал на своей странице в привычной нецензурной манере, что ему, как обычно [без разницы]. Но Егор Бычков прав: личные страницы в соцсетях - это действительно личное пространство каждого. Я, например, фото своего котика часто выкладываю. Ну кошатница я, чего уж теперь.