Липкие руки фотографа, шок на пруду и новое о Чумарине: итоги недели в Нижнем Тагиле

Коммунальные казусы происходят в городе регулярно. Так, жители Вагонки до сих пор получают счета за центральное отопление, которым не пользуются, перейдя на газ. Газовщики добавляют проблем и домам, где кого-то не оказалось дома во время очередной проверки: жители, которые не были предупреждены о приходе газовой службы, ушли на работу. А вечером пришли - и дома газа нет: «Газэкс» с таким не шутит, все должны обеспечивать доступ к коммуникациям. Предупреждать заранее коммунальщики умеют не всегда, а в итоге люди неделями сидят без газа и платят дикие деньги за электричество. Плюсы здесь, по-моему, только для коммунальщиков, а людей искренне жаль.