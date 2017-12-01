Липкие руки фотографа, шок на пруду и новое о Чумарине: итоги недели в Нижнем Тагиле

А мы почему раньше несчастные были? Потому что у нас снега не было. И вот, повелители термометров и барометров пообещали Нижнему Тагилу снег с 3 декабря! Метеочувствительная часть тагильчан ждет этого с огромным нетерпением, если честно. Любители зимних забав - тоже. А то серый пейзаж за окном не дает новогоднего настроения и вовсе не восхищает.
Не восхищают и истории про торговые сети. Замруководителя отдела продаж одного из «Магнитов» придумала клятву для персонала, которую сотрудники должны были знать наизусть. Такой порыв для поднятия корпоративного духа понравился не всем: товаровед выложила фото клятвы и «документ» вскоре был отменен. Но руководство не простило огласку сотруднице и ей предложили уволиться. Сама организация уволить ее не может: женщина находится в положении. Среди плюсов в этой истории можно отметить, пожалуй, только стойкость персонала против сумасбродного тимбилдинга.
Отнимает аппетит антисанитария, которая царила в гаражах, где готовились салаты для сетей «Пятерочка» и «Монетка». Тараканы, фунчеза в чугунной ванне и никаких санкнижек у гастробайтеров. Самое радостное тут - что этот гараж закрыли. А ужинать, пожалуй, стоит дома.
Проблемы с сервисом ощутила на себе одна тагильчанка: ей отказал в проезде без предоплаты водитель такси «Везет». Расстраивает транспорт и пассажиров маршруток: с 4 декабря проезд в них подорожает до 20 рублей. В это же время с 1 декабря Тагильский трамвай опробует европейскую систему оплаты - проездной на 1 день станет дешевле в 2 раза. В общем, если где-то кому-то не везет, то в другом месте кому-то обязательно везет: такое вот равновесие.
Дорожная сеть в Нижнем Тагиле тоже претерпевает изменения. Так, с 4 декабря и на 7 месяцев закроется проезд по улице Грибоедова для капремонта этой дороги. Здесь с плюсами все просто: потерпим, а потом будет очень хорошо.
А вот когда будет хорошо жителям Северного поселка? Там вместо маршруток №58 теперь ходят автобусы - счастье, вроде. Но как они ходят... Как хотят! Расписания утвержденного нет, автобусы ломаются, народ мерзнет на улице и опаздывает на работу. Жители звонят в редакцию, спрашивают: когда уже будет нормальный график? Кто следит за исправностью транспорта? Положительное в новости есть: редакция TagilCity.ru написала перевозчику ООО Фирма ТАС запрос со всеми этими вопросами. Ждем ответ.
Коммунальные казусы происходят в городе регулярно. Так, жители Вагонки до сих пор получают счета за центральное отопление, которым не пользуются, перейдя на газ. Газовщики добавляют проблем и домам, где кого-то не оказалось дома во время очередной проверки: жители, которые не были предупреждены о приходе газовой службы, ушли на работу. А вечером пришли - и дома газа нет: «Газэкс» с таким не шутит, все должны обеспечивать доступ к коммуникациям. Предупреждать заранее коммунальщики умеют не всегда, а в итоге люди неделями сидят без газа и платят дикие деньги за электричество. Плюсы здесь, по-моему, только для коммунальщиков, а людей искренне жаль.
Жаль и то, что некоторые инстанции, живущие на деньги потребителей, не удосуживаются с этими потребителями общаться. Так, узнав о долгах «Тагильского пива» перед «Водоканалом», редакция TagilCity.ru обратилась к последним с целью узнать, как же предприятие планирует взыскивать с завода деньги за услуги по отведению стоков с повышенным содержанием загрязняющих веществ. На что господин Захаров отвечать не стал, ссылаясь на коммерческий профиль компании. Конечно, если не МУП - чего тут с прессой общаться. Мое ООО, что хочу - то и делаю.
Умывать руки не торопятся волонтеры, которые ищут Александра Чумарина, пропавшего этим летом. Они продолжили поиски молодого человека с новой силой: сейчас для помощи требуются копатели. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но оснований предполагать самое трагичное официальные лица не озвучивают.
Не озвучивают в Нижнем Тагиле и подробности другого дела: мужчина в течение нескольких месяцев вел переписку со школьницами, предлагая им интим и оплату за это. Собеседники TagilCity.ru узнали в нем фотографа-любителя, который регулярно снимает выступления детей в ДК «Юбилейном». Скольким навредил этот человек? Какое наказание он понесет? Почему никто не заподозрил его в таких пристрастиях ранее? Подробнее об этом деле следователи обещали рассказать уже в декабре - следите за новостями TagilCity.ru.
Вспоминая о своем обещании искать плюсы, добавлю: у редакции также есть факты, которые могут дополнить материалы дела и привлечь седовласого (а ему уже около 60 лет) любителя соцсетей к максимально возможной ответственности. Родителям редакция рекомендует ознакомиться с правилами безопасного и полезного интернета, о которых ранее нам рассказали психологи, педагоги и другие специалисты из Нижнего Тагила. Не весь интернет - зло. Давайте искать позитив!
Для положительного окончания недельного топа новостей мы приготовили обзоры отзывов иностранцев о Нижнем Тагиле: сейчас в городе проходят соревнования по прыжкам с трамплина и в Нижний Тагил слетелись знаменитые летающие лыжники. Все они регулярно делают интересные фото города. Японцы, например, оказались в шоке от проруби и купающегося в ней мужчины: тагильский клуб моржей покорил сердца иностранцев и некоторые из них даже сами нырнули в Тагильский пруд. Фотографии и интересные отзывы от спортсменов из Польши, Японии, Австрии, Словении и Германии - в нашей группе ВКонтакте!
Также читателей ждет уютный зимний Культобзор, сразу несколько конкурсов репостов и праздничная атмосфера в разделе о Новом 2018 годе. Выше нос, господа, ведь у города всегда есть и хорошие новости!
P.S. А со следующей недели в городе будут дарить праздничную атмосферу Дед Мороз и Снегурочка от TagilCity.ru - следите за новостями, мы будем говорить адреса, где происходит волшебство!
© Александра Логинова, TagilCity.ru