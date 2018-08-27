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Posted 27 августа 2018,, 12:55

Published 27 августа 2018,, 12:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Ущерб более 1 млрд рублей: финансовая пирамида ликвидирована в России

27 августа 2018, 12:55
В России ликвидирована финансовая пирамида, ущерб от которой составил 1 млрд рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Мошенники действовали в шести регионах России, а главный офис находился в Пензе.

Сотрудники полиции установили, что преступники с 2012 года под предлогом выплаты дивидендов до 60% в год привлекали денежные средства граждан. Вкладчикам было обещано, что их сбережения будут инвестированы в проекты, связанные с недвижимостью.

При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых клиентов.

Для вовлечения вкладчиков в мошенническую схему организаторы широко рекламировали свою деятельность в СМИ. Количество пострадавших составило более 3 тысяч человек.

Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества или участие в нем». Четверо организаторов и активных участников преступной группы заключены под стражу, сообщает ТАСС.

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#Экономика#Уголовное дело#Мошенничество#Финансовая пирамида#Прибыль
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