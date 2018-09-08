Конопляная «плантация» обнаружена на огороде у жителя Серова

Более десяти растений конопли обнаружили правоохранители в Серове на участке рядом с частным домом на ул. Набережной. О наркотическом растении рассказали полицейским местные жители. Выехав на место, правоохранители обнаружили на участке специально оборудованный парник, в котором находились растения, похожие на коноплю.