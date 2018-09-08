tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября 2018,, 08:40

Published 8 сентября 2018,, 08:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Конопляная «плантация» обнаружена на огороде у жителя Серова

8 сентября 2018, 08:40
Конопляная «плантация» была обнаружена на одном из участков на ул. Набережной в Серове.

Более десяти растений конопли обнаружили правоохранители в Серове на участке рядом с частным домом на ул. Набережной. О наркотическом растении рассказали полицейским местные жители. Выехав на место, правоохранители обнаружили на участке специально оборудованный парник, в котором находились растения, похожие на коноплю.

В МВД по городу Серову сообщили, что растения были изъяты, упакованы и направлены на экспертизу, результаты которой подтвердили, что растение является коноплей.

В отношении хозяина «плантации» возбуждено уголовное дело по ч 1. ст. 228 УК РФ, а также по ст. 10.5.1 КоАП РФ, пишет «Вечерний Екатеринбург».

Отметим, что мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение или ограничение свободы на тот же период.

Материалы по теме
Участковый из Екатеринбурга незаконно приобрела наркотики за биткоиныШестеро молодых людей пытались сбыть 3,5 тыс. доз наркотика в Нижнем Тагиле
#Общество#Полиция#Уголовное дело#Наркотики#Серов#Наказание#Конопля
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07