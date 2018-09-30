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Posted 30 сентября 2018,, 07:30

Published 30 сентября 2018,, 07:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Два экс-управленца из Нижнего Тагила назначены заместителями губернатора Колымы

30 сентября 2018, 07:30
Тагильчане Дмитрий Косов и Юрий Бодяев стали заместителями председателя Правительства Магаданской области.

Губернатор Колымы Сергей Носов назначил своими заместителями двух бывших руководителей из Нижнего Тагила.

Экс-глава холдинга АО «Станкопром» Дмитрий Косов занял должность заместителя председателя Правительства Магаданской области. Он будет заниматься вопросами сферы дорожного хозяйства, транспорта, связи, природных ресурсов и экологии.

Бывший генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Юрий Бодяев назначен председателем Правительства в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, информирует местное агентство «Весьма».

Ранее Сергей Носов назначил на должность министра здравоохранения бывшего депутата городской думы Нижнего Тагила Сергея Чеканова.

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#Политика#Нижний Тагил#Сергей Носов#Правительство#Губернатор#Заместитель#Сергей Чеканов#Бодяев#Дарья Зайцева#Магаданская область#Дмитрий Косов
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