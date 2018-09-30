Два экс-управленца из Нижнего Тагила назначены заместителями губернатора Колымы

Posted 30 сентября 2018,, 07:30
Published 30 сентября 2018,, 07:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Губернатор Колымы Сергей Носов назначил своими заместителями двух бывших руководителей из Нижнего Тагила.
Экс-глава холдинга АО «Станкопром» Дмитрий Косов занял должность заместителя председателя Правительства Магаданской области. Он будет заниматься вопросами сферы дорожного хозяйства, транспорта, связи, природных ресурсов и экологии.
Бывший генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Юрий Бодяев назначен председателем Правительства в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, информирует местное агентство «Весьма».
Ранее Сергей Носов назначил на должность министра здравоохранения бывшего депутата городской думы Нижнего Тагила Сергея Чеканова.