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Posted 5 октября 2018,, 16:30

Published 5 октября 2018,, 16:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Молодежь Нижнего Тагила сможет получить возможность бесплатного обучения бизнесу

5 октября 2018, 16:30
Тагильчане в возрасте от 16 до 35 лет смогут принять участие в областном конкурсе бизнес-идей «Молодежь планирует бизнес-2018».

Конкурс бизнес-идей анонсировал региональный фонд поддержки предпринимательства и министерство инвестиций Свердловской области.

Работы участников будут принимать в формате описания бизнес-идей. Проекты будут оцениваться по уникальности и экономической состоятельности. Заявки принимаются до 23 ноября. Победитель получит 300 тыс. рублей для обучения на курсах предпринимательства, сообщает ТК «Тагил-ТВ».

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#Свободное время#Бизнес#Нижний Тагил#Конкурс#Молодежь#Заявки#Идеи
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