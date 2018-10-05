Молодежь Нижнего Тагила сможет получить возможность бесплатного обучения бизнесу

Работы участников будут принимать в формате описания бизнес-идей. Проекты будут оцениваться по уникальности и экономической состоятельности. Заявки принимаются до 23 ноября. Победитель получит 300 тыс. рублей для обучения на курсах предпринимательства, сообщает ТК «Тагил-ТВ».