Молодежь Нижнего Тагила сможет получить возможность бесплатного обучения бизнесу

Posted 5 октября 2018,, 16:30
Published 5 октября 2018,, 16:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Конкурс бизнес-идей анонсировал региональный фонд поддержки предпринимательства и министерство инвестиций Свердловской области.
Работы участников будут принимать в формате описания бизнес-идей. Проекты будут оцениваться по уникальности и экономической состоятельности. Заявки принимаются до 23 ноября. Победитель получит 300 тыс. рублей для обучения на курсах предпринимательства, сообщает ТК «Тагил-ТВ».