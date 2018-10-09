113 тысяч свердловчан лишены права покидать страну из-за долгов

Posted 9 октября 2018,, 10:40
Published 9 октября 2018,, 10:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Среди тех, кому ограничили выезд, оказались неплательщики алиментов — 15 тысяч человек, должники по оплате коммунальных услуг — 10 тысяч человек и те, кто не оплатили уголовные штрафы.
Однако большинство, 35 тысяч человек, задолжали по кредитам. Общая сумма их долга составила 22 млрд рублей.
Кроме того, не смогут выехать за границу более двух тысяч граждан, имеющих долги по налогам. Общая сумма их задолженности в бюджет составила 300 млн рублей, сообщает ЕАН.