Курганские приставы требуют с умершей старушки долг в 200 рублей

В Кургане местные жители получили уведомление из отдела судебных приставов №3 о возбуждении исполнительного производства в отношении их умершей родственницы 1913 года рождения.

В письме значилось, что старушка должна внести оплату госпошлины в размере 200 рублей, которую присудил мировой судья судебного участка №49.