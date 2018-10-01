Курганские приставы требуют с умершей старушки долг в 200 рублей

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Кургане судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении умершей старушки.
В Кургане местные жители получили уведомление из отдела судебных приставов №3 о возбуждении исполнительного производства в отношении их умершей родственницы 1913 года рождения.
В письме значилось, что старушка должна внести оплату госпошлины в размере 200 рублей, которую присудил мировой судья судебного участка №49.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Обратившись за объяснениями в ведомство, родственники получили ответ, что возбуждение исполнительного производства является обязательным, но разобраться в недоразумении все же пообещали, сообщает «Уральский меридиан».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей