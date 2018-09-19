Не хотели отдавать долг: двое жителей Сысерти осуждены за двойное убийство

Мужчины 1981 и 1989 г.р. в 2017 году ехали в грузовой машине из Арамиля в столицу Урала. Вместе с ними ехали еще двое пассажиров. По дороге подсудимые убили их и спрятали тела.

Мужчина 1981 г.р. не пожелал отдавать деньги, взятые им в долг у одного из убитых.