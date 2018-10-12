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Posted 12 октября 2018,, 06:15

Published 12 октября 2018,, 06:15

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

1 250 машин займутся уборкой снега в Свердловской области в зимний период

12 октября 2018, 06:15
На дорогах Среднего Урала в зимний период будут задействованы для уборки снега и наледи 1 250 спецмашин.

Подрядчики Свердловской области подготовили технику к зимнему сезону, 1 250 единиц которой будут очищать трассы региона от снега и наледи. 10 подрядных организаций займутся очисткой 11 тысяч км дорог на Среднем Урале. Среди специальной снегоочистительной техники 456 комбинированных машин, 305 автогрейдеров, 140 автомобилей с отвалом, 146 тракторов и 200 погрузчиков.

Для всего автопарка подготовлены теплые боксы и топливо. Помимо этого, осуществлена заготовка противогололедных материалов. Заготовлено 230 пескобаз. К началу сезона дорожникам предстоит закрыть 7 тысяч водопропускных труб, сообщают «Вечерние Ведомости».

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#Транспорт#Новости УрФО#Свердловская область#Дорога#Подрядчик#Снег#Гололед#Подготовка#Очистка
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