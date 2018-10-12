1 250 машин займутся уборкой снега в Свердловской области в зимний период

Подрядчики Свердловской области подготовили технику к зимнему сезону, 1 250 единиц которой будут очищать трассы региона от снега и наледи. 10 подрядных организаций займутся очисткой 11 тысяч км дорог на Среднем Урале. Среди специальной снегоочистительной техники – 456 комбинированных машин, 305 автогрейдеров, 140 автомобилей с отвалом, 146 тракторов и 200 погрузчиков.