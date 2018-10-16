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Posted 16 октября 2018, 12:56

Published 16 октября 2018, 12:56

Modified 17 сентября 2022, 15:30

Updated 17 сентября 2022, 15:30

Стоимость пшена и сахара выросла в Свердловской области

16 октября 2018, 12:56
С начала года цены на сахар и пшено в Свердловской области стали выше.

Свердловскстат сообщил, что в регионе с начала 2018 года возросли цены на социально-значимые продукты. Самый сильный рост заметен в стоимости сахара-песка и пшена.

К девятому месяцу 2018 года цена на пшено была 52,12 рубля, что на 26,1% больше, чем в конце прошлого 2017 года. Цена на сахар-песок поднялась с начала года на 17,5% и к концу сентября составляла 41,61 руб. за кг. Кроме этого, с начала года увеличились в цене мясные продукты. На 3,1% подорожали охлаждённые и мороженые куры. Свинина подорожала на 1,9%, за исключением мяса без кости.

При этом, за тот же период наблюдается снижение цен на картофель (на 9,2%), молоко 2,5-3,2% жирности (на 5,9%), лук репчатый (на 4,8%), яйца (на 3%). Самое сильное снижение цены произошло на гречневую крупу, её цена упала на 20,7%.

«Облгазета» отмечает, что ранее Росстат сообщал об изменении цен на основные продукты в целом по стране.

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#Экономика#Свердловская область#Продукты#Рост цен
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