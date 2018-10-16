Стоимость пшена и сахара выросла в Свердловской области

К девятому месяцу 2018 года цена на пшено была 52,12 рубля, что на 26,1% больше, чем в конце прошлого 2017 года. Цена на сахар-песок поднялась с начала года на 17,5% и к концу сентября составляла 41,61 руб. за кг. Кроме этого, с начала года увеличились в цене мясные продукты. На 3,1% подорожали охлаждённые и мороженые куры. Свинина подорожала на 1,9%, за исключением мяса без кости.