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Posted 27 октября 2018,, 07:20

Published 27 октября 2018,, 07:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Привязал к лесам: таджик обвиняется в незаконном лишении свободы 13-летнего салдинца

27 октября 2018, 07:20
В Верхней Салде 27-летний гражданин Таджикистана обвиняется в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего мальчика.

Летом 2018 года мать 13-летнего мальчика сообщила в полицию о том, что неизвестный мужчина привязал к строительным лесам ее ребенка и удерживал, пока подростка не освободили прохожие.

В ходе следствия было установлено, что несколько подростков подошли к обвиняемому на улице, где он проводил ремонт одного из домов. Мальчики предложили гражданину Таджикистана купить у них портативные зарядные устройства, за что попросили 300 рублей. Обвиняемый дал им 1000 рублей и попросил разменять деньги. Когда мальчики принесли деньги, обвиняемому показалось, что дети его обманули. Тогда мужчина пригрозил, что заберет и деньги и зарядники. Несовершеннолетние попытались убежать, но мужчина поймал одно из них и привязал к строительным лесам.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет Vsalde.ru.

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#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда#Полиция#Деньги#Лишение свободы#Таджикистан#Мальчик
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