Больница Серова будет транспортировать больную на диализ после прокурорской проверки

Пациентка написала заявление в прокуратуру. После прокурорской проверки иск был направлен в суд, по решению которого Новолялинская районная больница должна организовать транспортировку для пациентки до больницы и обратно для прохождения гемодиализа. Врачу больницы было внесено представление об устранении нарушения.