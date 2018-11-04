Школы в Верхней Салде будут закрыты на карантин до 17 ноября

Для предупреждения массового заболевания ОРВИ школьников Верхней Салды, с 2 по 17 ноября в школах и учреждениях дополнительного образования Верхнесалдинского городского округа введен карантин.