Школы в Верхней Салде будут закрыты на карантин до 17 ноября

Posted 4 ноября 2018,, 12:44
Published 4 ноября 2018,, 12:44
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Согласно постановлению главы Верхнесалдинского городского округа Михаила Савченко все школы и организации дополнительного образования закрыты на карантин с 2 по 17 ноября в связи неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Данное постановление было подписано по предложению главного государственного санитарного врача по Нижнему Тагилу, Верхней и Нижней Салде, Кировграду и Невьянску, а также по результатам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии.
Целью карантина является соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия в округе, а также предотвращение формирования очагов с групповыми заболеваниями респираторными инфекциями, сообщает Vsalde.ru.