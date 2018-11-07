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Posted 7 ноября 2018,, 06:00

Published 7 ноября 2018,, 06:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жители города могут оценить работу ритейлеров на сайте мэрии Нижнего Тагила

7 ноября 2018, 06:00
Мэрия Нижнего Тагила призывает жителей города оценить работу торговых сетей и оставлять жалобы, если их не устраивает работа ритейлеров.

На официальном сайте Нижнего Тагила появилось сообщение о том, что жители могут оставить свои отзывы по поводу качества товаров, культуры обслуживания, внешнего вида фасада магазина, благоустройства прилегающей территории, доступности для людей с ограниченными возможностями и других параметров крупных торговых сетей города.

Для этого на сайте создан специальный раздел. Для того, что отправить свои замечания и предложения, нужно заполнить специальную форму. Все сообщения можно подкрепить фотографиями.

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