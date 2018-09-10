«Магнит» в Нижнем Тагиле может получить штраф за бак без крышки и «капеллы бомжей»

С момента публикации о том, что по этому адресу собираются «целые капеллы» бомжей, местные жители сообщали о фактах незаконной утилизации мусора.

Сама лично видела утром, как продавцы вывозили тележки с просроченной продукцией и кричали им «Идите помогите». Бомж прибежал увёз одну тележку, а продавец вслед ему: «Не забудь привезти обратно». У них, кажется, там уже все слаженно,сообщила Мария Пугач в соцсетях.

С балкона видела, как в 8:30 вывезли две телеги еды. А бомжей там уже много. А раньше ещё и бабушки приходили. Полиция приезжает каждый день, но меры не принимает! поделилась Бажена Чулкова в группе TagilCity.ru.

Местная жительница Галина также не раз видела эту картину: три женщины и один мужчина каждый день в разное время стоят у магазина в ожидании новой порции «просрочки».

Да, правда, они выходят и ждут, когда вынесут коробки. А потом уходят к себе к помойке, поделилась женщина в разговоре с TagilCity.ru.

Товаровед магазина «Магнит» на Первомайской, 27 заверил, что утилизация мусора, в том числе и просрочки, ведётся в специально отведённый контейнер на придомовой мусорке.

Я выношу мусор в наш специальный контейнер, дальнейшая его судьба мне неизвестна. То, что тут ошиваются бомжи и ждут еду, – мы не виноваты, так сложилось. У нас нет отдельной машины, которая бы забирала мусор, поэтому мы выбрасываем мусор на общую свалку. Раньше я работал в более крупном магазине, там да – приезжала мусорная машина и забирала ненужный товар. А сейчас не предусмотрено. Полиция приезжает, но по сути, что они могут им сделать? Закрыть? Но тогда ведь этих лиц придётся еще и содержать, поделился сотрудник магазина в разговоре с TagilCity.ru.

Представитель «Магнита» заверил, что у многих магазинов торговых сетей собираются такие граждане в надежде поживиться. В Роспотребнадзоре по этому поводу есть однозначное мнение.

Здесь такая же аналогичная ситуация, как на Краснознамённой, 45. Они пользуются контейнерной площадкой жителей, она расположена на дворовой территории. У них специальный контейнер должен быть с крышкой, чтобы пресечь попадание продуктов питания с истекшим сроком годности к людям. Не должно быть никакого несанкционированного доступа. Видимо, уроков им мало. Они способствуют тому, что нарушается нормы санитарного законодательства. Сейчас в основном идут контейнеры зелёные с крышкой. Я не знаю, почему тут его нет. Видимо, нет условий, сообщили в беседе с TagilCity.ru представители Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле.