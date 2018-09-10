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«Магнит» в Нижнем Тагиле может получить штраф за бак без крышки и «капеллы бомжей»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Магнит» в Нижнем Тагиле может получить штраф за бак без крышки и «капеллы бомжей»

Сегодня, 11:54Общество
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