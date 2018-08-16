5 тыс. нарушений в Свердловской области выявлены в магазинах сети «Магнит»

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Более 5 тыс. нарушений нашли специалисты Роспотребнадзора в магазинах торговой сети «Магнит» в Свердловской области. 24 предписания о приостановке продаж выписано в адрес АО «Тандер».
Источник: «Накануне.ru»
Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате плановой проверки магазинов было выявлено 205 нарушений санитарных норм. Всего были проверены 245 торговых точек. Исходя из этих цифр следует, что 84% от всех торговых точек, которые были проверены, нарушили санитарное законодательство.
Среди нарушений отмечается продажа испорченных фруктов, плохая защита от крыс и мышей, обман покупателей, отсутствие помещений для мойки и складов.
130 административных протоколов были выписаны в адрес АО «Тандер». Сумма штрафов составляет 1,9 млн рублей. 1,6 млн руководство торговой сети уже выплатило.
В планах Роспатребназора – проверить, как нарушения будут устранены.
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