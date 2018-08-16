5 тыс. нарушений в Свердловской области выявлены в магазинах сети «Магнит»

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате плановой проверки магазинов было выявлено 205 нарушений санитарных норм. Всего были проверены 245 торговых точек. Исходя из этих цифр следует, что 84% от всех торговых точек, которые были проверены, нарушили санитарное законодательство.