Юные тагильчане стали призерами фестиваля «В гостях у Мамина» в поселке Висим

В фестивале, который проходил в Висимском центре культуры, было представлено три номинации: «Жить тысячью жизней», «В краю талантливых людей» и «Мир Мамина». Всего в конкурсе приняли участие более 100 человек из Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа и Кушвы.