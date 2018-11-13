Юные тагильчане стали призерами фестиваля «В гостях у Мамина» в поселке Висим

Posted 13 ноября 2018,, 07:53
Published 13 ноября 2018,, 07:53
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В фестивале, который проходил в Висимском центре культуры, было представлено три номинации: «Жить тысячью жизней», «В краю талантливых людей» и «Мир Мамина». Всего в конкурсе приняли участие более 100 человек из Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа и Кушвы.
В номинации «Мир Мамина» призерами стали трое юных тагильчан, воспитанники д/с №15 – Юлия Серикова, Леонид Куприй и Пелагея Гейдт, сообщается на официальном сайте Горноуральского городского округа.