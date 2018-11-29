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Posted 29 ноября 2018,, 09:48

Published 29 ноября 2018,, 09:48

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Льготный налоговый режим для самозанятых будет введен в РФ

29 ноября 2018, 09:48
Самозанятые в РФ, оказывающие услуги юридическим лицам будут платить 6% налога, за услуги физлицам предполагается выплата 4% по налоговой ставке. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

15 ноября пакет законов о введении специального льготного режима для самозанятых в РФ был принят третьем чтении госдумой. 23 ноября его одобрил Совет Федерации, а 27 ноября подписал Владимир Путин.

Согласно реформе, самозанятые, оказывающие услуги или продающие товары физлицам, будут платить 4% по налоговой ставке, а те, кто оказывает услуги юрлицам или ИП – 6%.

Нововведения коснутся Москвы, Московской области, Калужской области и Республики Татарстан. Налоговый эксперимент продлится с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года.

По словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарьева, в законе прописано о гарантии неухудшения его условий сроком на 10 лет, сообщается на официальном сайте государственной думы.

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#Политика#Россия#Владимир Путин#Москва#Татарстан#Юридические лица#Законопроект#Физические лица#Калужская#Московская область
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