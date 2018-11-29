Льготный налоговый режим для самозанятых будет введен в РФ

Самозанятые в РФ, оказывающие услуги юридическим лицам будут платить 6% налога, за услуги физлицам предполагается выплата 4% по налоговой ставке. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.