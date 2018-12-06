Экс-глава ГО Верхний Тагил обвиняется в причинении ущерба в размере 15 млн рублей

Posted 6 декабря 2018, 01:00
Published 6 декабря 2018, 01:00
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
В 2016-2017 годах глава ГО Верхний Тагил принял и оплатил работы по строительству детского сада, которые не были выполнены до конца. В дошкольном учреждении должны были быть установлены духовые шкафы и малые архитектурные формы. Однако фактически ничего из вышеперечисленного установлено не было, хотя деньги за выполнение работ глава округа заплатил из местного бюджета.
В результате действий бывшего главы ГО Верхний Тагил муниципалитет понес ущерб в размере 15 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении него направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.