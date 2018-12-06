Экс-глава ГО Верхний Тагил обвиняется в причинении ущерба в размере 15 млн рублей

В 2016-2017 годах глава ГО Верхний Тагил принял и оплатил работы по строительству детского сада, которые не были выполнены до конца. В дошкольном учреждении должны были быть установлены духовые шкафы и малые архитектурные формы. Однако фактически ничего из вышеперечисленного установлено не было, хотя деньги за выполнение работ глава округа заплатил из местного бюджета.