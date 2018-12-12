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Posted 12 декабря 2018, 07:38

Published 12 декабря 2018, 07:38

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Была угроза взрыва: два человека пострадали в ДТП под Нижним Тагилом

12 декабря 2018, 07:38
12 декабря в 8:00 под Нижним Тагилом в ДТП с пассажирской маршруткой пострадали два человека. Во время аварии возникла угроза взрыва из-за разгерметизации газовых баллонов микроавтобуса.

12 декабря около 8:00 на Серовском тракте под Нижним Тагилом произошло ДТП. По неподтвержденным данным, водитель автомобиля ВАЗ предпринял попытку обгона и допустил столкновение с маршрутным такси, которое направлялось из Малой Лаи в Нижний Тагил.

После ДТП за медицинской помощью обратилась 25-летняя пассажирка Газели, она была госпитализирована в городскую больницу №2. Еще один пассажир маршрутного такси, мужчина 1953 года рождения, был направлен в травмпункт.

На место происшествия прибыли три единицы техники и 12 человек личного состава. Для предотвращения взрыва спасатели произвели охлаждение баллонов и отсоединили клеммы аккумуляторов.

По словам водителя ВАЗа, у него «закусило» тормоза. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД, сообщают РИА Новости.

#Транспорт#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Взрыв#Пострадавшие
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