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ДТП с участием 4 грузовиков и 2 легковых автомобилей произошло на трассе под Ревдой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ДТП с участием 4 грузовиков и 2 легковых автомобилей произошло на трассе под Ревдой

Сегодня, 08:17ТранспортФото: Е1.ru
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