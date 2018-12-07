ДТП с участием 4 грузовиков и 2 легковых автомобилей произошло на трассе под Ревдой

Вечером 6 декабря на автодороге недалеко от Ревды произошло столкновение четырех грузовых и двух легковых автомобилей. По информации от очевидцев происшествия, серьезнее всех в ДТП пострадал автомобиль марки «Лада Гранта». Он оказался смят лесовозом.

Сам водитель отечественного автомобиля сообщил, что ехал за Toyota Mark II, которая стала «вилять» по дороге. Затем мужчина почувствовал удар в свою машину, и их выбросило на встречную полосу.

К месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД которые организовали реверсивное движение, чтобы устранить пробку, возникшую на трассе в оба направления.