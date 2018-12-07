ДТП с участием 4 грузовиков и 2 легковых автомобилей произошло на трассе под Ревдой
Вечером 6 декабря на трассе под Ревдой столкнулись автоцистерна, лесовоз, фура, фургон, Toyota Mark II и «Лада-Гранта». Серьезно в аварии никто не пострадал.
Вечером 6 декабря на автодороге недалеко от Ревды произошло столкновение четырех грузовых и двух легковых автомобилей. По информации от очевидцев происшествия, серьезнее всех в ДТП пострадал автомобиль марки «Лада Гранта». Он оказался смят лесовозом.
Сам водитель отечественного автомобиля сообщил, что ехал за Toyota Mark II, которая стала «вилять» по дороге. Затем мужчина почувствовал удар в свою машину, и их выбросило на встречную полосу.
К месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД которые организовали реверсивное движение, чтобы устранить пробку, возникшую на трассе в оба направления.
По информации из ГИБДД, в аварии серьезно никто не пострадал. Все обстоятельства выясняются, информирует Е1.ru.
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