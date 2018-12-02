Предполагаемый виновник ДТП с пятью погибшими на дороге в Екатеринбург задержан
Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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По факту ДТП, произошедшего на трассе Екатеринбург-Челябинск 29 ноября, где погибли пять человек, было возбуждено уголовное дело. Предполагаемый виновник задержан.
Сюжеты: Екатеринбург
23-летний водитель грузовика, который, по предварительной версии, является виновником аварии, задержан. ДТП произошло из-за оторвавшегося от автомобиля прицепа, который во время движения выехал на встречную полосу и врезался в три машины.
Следователи возбудили уголовное дело. В случае, если вина водителя будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает «Интерфакс».
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