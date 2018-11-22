Врезался в грузовик: 20-летняя девушка погибла в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
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21 ноября около 20:40 на трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись Toyota Wish и грузовик Volvo. От полученных травм скончалась одна из пассажирок минивэна, еще пять человек госпитализированы.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла в Ачинском районе. По информации ГИБДД, водитель Toyota Wish ехал в сторону Екатеринбурга и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo.
В салоне минивэна находились пять девушек. Одна из них скончалась от полученных травм на месте ДТП. Остальные вместе с водителем госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает E1.ru.
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