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Врезался в грузовик: 20-летняя девушка погибла в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врезался в грузовик: 20-летняя девушка погибла в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Сегодня, 10:08Происшествия
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