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Posted 27 декабря 2018,, 05:03

Published 27 декабря 2018,, 05:03

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Министр экологии: Екатеринбург занимает первое место в России по сбору вторсырья

27 декабря 2018, 05:03
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что Екатеринбург занимает первое место по сбору вторсырья и вторичной переработке.

Министр природных ресурсов и экологии РФ отметил, что Екатеринбург занимает второе место по России после Тюмени по сбору вторичного сырья. Вторичный пластик для переработки в гранулы привозят в столицу Урала с отдаленных территорий.

С 1-2 января вывоз отходов начнет осуществляться в усиленном режиме. Региональные операторы Свердловской области заявили о своей готовности к работе в новой системе обращения с ТКО.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев обратился к полпреду Николаю Цуканову с предложением о введении «переходного периода» для внедрения «мусорной реформы». Однако, Дмитрий Кобылкин заявил, что установленные сроки реформы «никто не изменит», сообщают «Ведомости Урал».

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