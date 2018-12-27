Министр экологии: Екатеринбург занимает первое место в России по сбору вторсырья

Posted 27 декабря 2018,, 05:03
Published 27 декабря 2018,, 05:03
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Министр природных ресурсов и экологии РФ отметил, что Екатеринбург занимает второе место по России после Тюмени по сбору вторичного сырья. Вторичный пластик для переработки в гранулы привозят в столицу Урала с отдаленных территорий.
С 1-2 января вывоз отходов начнет осуществляться в усиленном режиме. Региональные операторы Свердловской области заявили о своей готовности к работе в новой системе обращения с ТКО.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев обратился к полпреду Николаю Цуканову с предложением о введении «переходного периода» для внедрения «мусорной реформы». Однако, Дмитрий Кобылкин заявил, что установленные сроки реформы «никто не изменит», сообщают «Ведомости Урал».