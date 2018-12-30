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Posted 30 декабря 2018,, 11:32

Published 30 декабря 2018,, 11:32

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Буйный житель Екатеринбурга выбросил собаку из окна девятого этажа

30 декабря 2018, 11:32
Один из жителей Екатеринбурга выбросил собаку из окна девятого этажа жилого дома. Животное погибло на месте.

О происшествии в полицию заявила мать мужчины. Он выбросил из окна девятого этажа собаку, выгнал мать в подъезд и угрожал наложить на себя руки. От полученных травм животное скончалось на месте.

Спасатели вскрыли дверь квартиру, после чего мужчину задержали полицейские. Ранее задержанный уже был судим. Так как в момент задержания он находился в неадекватном состоянии, то было принято решение отправить его в специализированное учреждение.

На данный момент по факту происшествия проводится проверка, сообщает газета «Вечерние ведомости».

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#Происшествия#Новости УрФО#Жестокое обращение#Спасатели#Окно#Собака#Анна Григорьева#Екатеринбург
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