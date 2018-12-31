С Новым 2019 годом, дорогие читатели TagilCity. ru!

Posted 31 декабря 2018, 18:55
Published 31 декабря 2018, 18:55
Modified 24 февраля, 12:44
Updated 24 февраля, 12:44
Пусть год будет полон ярких эмоций и добрых новостей, счастливых событий и памятных моментов. А чтобы это все удавалось — выбирайте интересные для себя мероприятия уже на этих каникулах: в праздничном культобзоре много информации о культурных, спортивных и развлекательных событиях Нижнего Тагила.
Также мы от всей души желаем здоровья вам и вашим близким! Берегите свои семьи, защищайте друг друга от невзгод и соблюдайте правила безопасности на каникулах, чтобы не стать героями новостных сводок.
Будьте веселы и сохраняйте бодрость духа даже в самых непростых ситуациях. Новый год наверняка готовит нам не только приятные сюрпризы, но и испытания. Чтобы запастись здоровым оптимизмом и расшевелить чувство юмора, читайте наш шуточный материал Новогодние поздравления и другие приключения политиков Нижнего Тагила.
И помните, что праздники — особенно Новый год — это всегда повод немного впасть в детство, пошалить или просто удариться в теплые, уютные воспоминания. Берите пример с известных тагильчан: они, не стесняясь, рассказали нам всем о том, какие детские костюмы на утренниках их расстраивали, что было подарком мечты и почему они верили в Деда Мороза (кстати, не все!).
Веселых вам каникул и больших побед в Новом 2019 году!
С любовью, редакция TagilCity.ru.