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Posted 31 декабря 2018, 18:55

Published 31 декабря 2018, 18:55

Modified 24 февраля, 12:44

Updated 24 февраля, 12:44

С Новым 2019 годом, дорогие читатели TagilCity. ru!

31 декабря 2018, 18:55
Сюжет
Новый год
Редакция поздравляет вас с Новым 2019 годом!

Пусть год будет полон ярких эмоций и добрых новостей, счастливых событий и памятных моментов. А чтобы это все удавалось — выбирайте интересные для себя мероприятия уже на этих каникулах: в праздничном культобзоре много информации о культурных, спортивных и развлекательных событиях Нижнего Тагила.

Также мы от всей души желаем здоровья вам и вашим близким! Берегите свои семьи, защищайте друг друга от невзгод и соблюдайте правила безопасности на каникулах, чтобы не стать героями новостных сводок.

Будьте веселы и сохраняйте бодрость духа даже в самых непростых ситуациях. Новый год наверняка готовит нам не только приятные сюрпризы, но и испытания. Чтобы запастись здоровым оптимизмом и расшевелить чувство юмора, читайте наш шуточный материал Новогодние поздравления и другие приключения политиков Нижнего Тагила.

И помните, что праздники — особенно Новый год — это всегда повод немного впасть в детство, пошалить или просто удариться в теплые, уютные воспоминания. Берите пример с известных тагильчан: они, не стесняясь, рассказали нам всем о том, какие детские костюмы на утренниках их расстраивали, что было подарком мечты и почему они верили в Деда Мороза (кстати, не все!).

Веселых вам каникул и больших побед в Новом 2019 году!

С любовью, редакция TagilCity.ru.

#Новости TagilCity.ru#Нижний Тагил#Праздник#Новый год#Поздравление
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