С Новым 2019 годом, дорогие читатели TagilCity. ru!

И помните, что праздники — особенно Новый год — это всегда повод немного впасть в детство, пошалить или просто удариться в теплые, уютные воспоминания. Берите пример с известных тагильчан: они, не стесняясь, рассказали нам всем о том, какие детские костюмы на утренниках их расстраивали, что было подарком мечты и почему они верили в Деда Мороза (кстати, не все!).