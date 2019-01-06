74 тагильских подростка задержаны полицией в новогодние праздники

Были случаи и повторного задержания. Сотрудники ППС заметили двух мальчиков, гуляющих одних в ночное время, и доставили детей в отдел полиции №17. Оказалось, что 10-летние приятели отпросились у родителей друг к другу в гости с ночевкой, а сами пошли гулять. Через несколько дней один из мальчиков повторно был задержан полицейскими, так как шел один по Ленинградскому проспекту около 23:00.