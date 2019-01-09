348 тысяч рублей потратит МУП НТТС на проект переоснащения котельной «Зеленстроя»

Posted 9 января 2019, 09:19
Published 9 января 2019, 09:19
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Согласно аукционной документации, подрядчик должен разработать проект, по которому требуется разместить в помещении котельной по адресу Свердловское шоссе, 16 газовое оборудование. Проект должен состоять из двух этапов. Первый - монтаж оборудования котельной для обеспечения системы центрального отопления; второй - монтаж оборудования котельной для обеспечения системы горячего водоснабжения.
Прием заявок от участников открытых электронных торгов завершится 14 января 2019 года.