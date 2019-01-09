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Posted 9 января 2019, 09:19

Published 9 января 2019, 09:19

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

348 тысяч рублей потратит МУП НТТС на проект переоснащения котельной «Зеленстроя»

9 января 2019, 09:19
348 тысяч рублей выделило МУП НТТС в Нижнем Тагиле на проект переоснащения котельной «Зеленстроя».

Согласно аукционной документации, подрядчик должен разработать проект, по которому требуется разместить в помещении котельной по адресу Свердловское шоссе, 16 газовое оборудование. Проект должен состоять из двух этапов. Первый - монтаж оборудования котельной для обеспечения системы центрального отопления; второй - монтаж оборудования котельной для обеспечения системы горячего водоснабжения.

Прием заявок от участников открытых электронных торгов завершится 14 января 2019 года.

#Экономика#Нижний Тагил#Госзакупки#Финансирование#Котельная
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