348 тысяч рублей потратит МУП НТТС на проект переоснащения котельной «Зеленстроя»

Согласно аукционной документации, подрядчик должен разработать проект, по которому требуется разместить в помещении котельной по адресу Свердловское шоссе, 16 газовое оборудование. Проект должен состоять из двух этапов. Первый - монтаж оборудования котельной для обеспечения системы центрального отопления; второй - монтаж оборудования котельной для обеспечения системы горячего водоснабжения.