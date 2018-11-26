Ремонт не закончен из-за нехватки денег: тагильчане задолжали НТТС 583 млн рублей
Долг жителей Нижнего Тагила и управляющих компаний перед компанией «Нижнетагильские тепловые сети» превысил 0,5 млрд рублей. Организации не хватает денег на ремонт сетей теплоснабжения.
Каждый пятый житель Нижнего Тагила имеет задолженность перед ресурсоснабжающей компанией, об этом заявил руководитель НТТС Сергей Козлов. Глава организации сообщил о данной проблеме на аппаратном совещании у главы города Владислава Пинаева.
На сегодняшний день долг перед Нижнетагильскими тепловыми сетями населения и управляющих компаний составил 583 млн рублей. Задолженность населения 332 млн рублей, рассказал директор МУП НТТС Сергей Козлов.
Я могу понять единичный случай, когда сложилась некая финансовая ситуация, которая не позволяет некоторое время оплачивать, но стабильно не платить – это не есть хорошо, заметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
На сегодняшний день из-за долга горожан НТТС не может закончить ремонт сетей теплоснабжения, так как на него не хватает денег, сообщает «Тагил-ТВ».