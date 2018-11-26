Ремонт не закончен из-за нехватки денег: тагильчане задолжали НТТС 583 млн рублей

Каждый пятый житель Нижнего Тагила имеет задолженность перед ресурсоснабжающей компанией, об этом заявил руководитель НТТС Сергей Козлов. Глава организации сообщил о данной проблеме на аппаратном совещании у главы города Владислава Пинаева.

На сегодняшний день долг перед Нижнетагильскими тепловыми сетями населения и управляющих компаний составил 583 млн рублей. Задолженность населения 332 млн рублей, рассказал директор МУП НТТС Сергей Козлов.

Я могу понять единичный случай, когда сложилась некая финансовая ситуация, которая не позволяет некоторое время оплачивать, но стабильно не платить – это не есть хорошо, заметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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