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Posted 10 января 2019, 11:52

Published 10 января 2019, 11:52

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Энергетическая компания Екатеринбурга задолжала 944 работникам 57,5 млн руб.

10 января 2019, 11:52
«Уральская энергетическая строительная компания» в Екатеринбурге задолжала 944 своим сотрудникам заработную плату за ноябрь 2018 года в размере 57,5 млн рублей. Долг погашен после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура установила, что сотрудники АО «Уральская энергетическая строительная компания» в Екатеринбурге не получили зарплату в ноябре 2018 года. Долг компании перед 944 работниками составил 57,5 млн рублей.

Прокуратура направила представление об устранении нарушений трудового законодательства в адрес руководства АО «Уральская энергетическая строительная компания». Долг был погашен в полном объеме. Кроме того, в соответствии с законодательством, пострадавшие сотрудники получили компенсацию, общая сумма которой составила 850 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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