Сысертский завод-банкрот погасил 27-миллионный долг по зарплате
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pxhere.com
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Завод элементов трубопроводов в Сысерти с 2015 по 2018 годы не выплачивал сотрудникам зарплату. Задолженность предприятия составила 27 млн рублей.
Без заработной платы остались 400 человек. В 2017 году завод был признан банкротом. В отношении его директора неоднократно возбуждались административные дела по фактам невыплаты зарплаты, а также за сокрытие более 100 млн рублей от налоговой инспекции.
В 2018 году по решению суда директор предприятия был оштрафован на крупную сумму. На данный момент расследуется еще два уголовных дела, сотрудникам завода выплачено 27 млн рублей, пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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