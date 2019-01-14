14-летняя девочка была избита сверстницей в Каменске-Уральском

Posted 14 января 2019,, 15:15
Published 14 января 2019,, 15:15
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
14-летняя девочка была избита на глазах у толпы сверстников. Избитая девочка состоит на учете ПДН из-за случая, произошедшего осенью 2018 года. Тогда девочка-подросток была задержана правоохранителями в нетрезвом виде. Об этом сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Конфликт между подростками произошел недалеко от одного из ТЦ города. За дракой наблюдали около 20 человек.