14-летняя девочка была избита сверстницей в Каменске-Уральском

14-летняя девочка была избита на глазах у толпы сверстников. Избитая девочка состоит на учете ПДН из-за случая, произошедшего осенью 2018 года. Тогда девочка-подросток была задержана правоохранителями в нетрезвом виде. Об этом сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.