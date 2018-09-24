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Подросток в Нижней Туре избил сверстника и сломал ему позвоночник‍
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подросток в Нижней Туре избил сверстника и сломал ему позвоночник‍

Сегодня, 21:30Происшествия
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