Подросток в Нижней Туре избил сверстника и сломал ему позвоночник‍

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В Нижней Туре СК начал проверку из-за видео с дерущимися подростками.
Видеозапись была размещена в одной из соцсетей. Судя по записи, один молодой человек избивает другого, а толпа других подростков наблюдает за происходящим. Избиение происходит под насмешки девочек, которые, по всей видимости, и снимали все на видео.
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Когда парня попытались поднять на ноги, он не смог этого сделать. В подписи к ролику говориться, что подростку сломали позвоночник, сообщает URA.RU.
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