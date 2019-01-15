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Posted 15 января 2019, 11:48

Published 15 января 2019, 11:48

Modified 24 февраля, 12:45

Updated 24 февраля, 12:45

Стоимость капремонта в России может быть увеличена из-за роста НДС

15 января 2019, 11:48
Министерство строительства России выступило с предложением увеличить цены договора между региональным оператором и подрядчиком о проведении капитального ремонта в связи с ростом НДС.

Министерство строительство России внесло предложение в проект постановления правительства. В соответствии с ростом добавочной стоимости предлагается внести изменения в ценах договора между оператором и подрядчиком.

Изменение цены договора, заключенного до января 2019 года допускается по соглашению сторон до 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения договора в случае, если увеличенный размер ставки добавленной стоимости не предусмотрен ранее условиями соглашения.

Также в проекте указано, что стоимость каждой услуги не должна превышать предельные показатели Жилищного кодекса.

По итогам мониторинга капитального ремонта домов, проводимого Общероссийским народным фронтом, в 51 регионе России программа не выполнена, информируют «Новые известия».

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#Общество#Россия#Подрядчик#Договор#Оператор#Капитальный ремонт
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