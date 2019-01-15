Стоимость капремонта в России может быть увеличена из-за роста НДС

Министерство строительства России выступило с предложением увеличить цены договора между региональным оператором и подрядчиком о проведении капитального ремонта в связи с ростом НДС.

Министерство строительство России внесло предложение в проект постановления правительства. В соответствии с ростом добавочной стоимости предлагается внести изменения в ценах договора между оператором и подрядчиком. Изменение цены договора, заключенного до января 2019 года допускается по соглашению сторон до 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения договора в случае, если увеличенный размер ставки добавленной стоимости не предусмотрен ранее условиями соглашения. Также в проекте указано, что стоимость каждой услуги не должна превышать предельные показатели Жилищного кодекса. По итогам мониторинга капитального ремонта домов, проводимого Общероссийским народным фронтом, в 51 регионе России программа не выполнена, информируют «Новые известия». Материалы по теме Глава свердловского филиала «Рифей» о мусорной реформе: «Нас ждет светлое будущее»