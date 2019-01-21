Детский сад в Кушве заплатит 150 тыс рублей за использование некачественных продуктов

В детском саду №61 в Кушве для приготовления пищи использовались курица и лук с просроченным сроком годности, а также недоброкачественное сливочное масло. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора в ходе плановой проверки.