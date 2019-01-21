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Posted 21 января 2019,, 09:58

Published 21 января 2019,, 09:58

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Детский сад в Кушве заплатит 150 тыс рублей за использование некачественных продуктов

21 января 2019, 09:58
В детском саду №61 в Кушве для приготовления пищи использовались курица и лук с просроченным сроком годности, а также недоброкачественное сливочное масло. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора в ходе плановой проверки.

С просроченным сроком годности замороженные курицы, репчатый лук и сливочное масло с признаками недоброкачественности использовались для приготовления пищи в МАДОУ Детский сад № 61 в Кушве.

Сотрудники Роспотребнадзора в августе 2018 года провели проверку детского учреждения и выявили нарушения, которые были подтверждены лабораторными испытаниями и экспертными заключениями.

Территориальное Управление Роспотребнадзора ответственным лицам назначило штраф в размере 300 тысяч рублей. Но сотрудники детского сада в суде обжаловали размер штрафа, снизив его до 150 тысяч рублей, информирует пресс-служба Свердловского областного суда.

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#Общество#Кушва#Суд#Продукты#Штраф#Роспотребнадзор#Детские сады#Просрочка
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