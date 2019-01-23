1 млрд руб. будет выделен на развитие предпринимательства Свердловской области

Posted 23 января 2019,, 16:06
Published 23 января 2019,, 16:06
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Финансирование из федеральной казны по сравнению с 2018 годом увеличено в 10 раз. Среди регионов РФ Свердловская область получила больше всего денег на развитие бизнеса, так как учитывалась работа фонда поддержки предпринимательства. Об этом заявил замминистра инвестиций и развития региона Евгений Копелян на пресс-конференции в уральской столице.
На начало октября 2018 года Свердловская область включает в себя 202 тысячи 653 организации малого и среднего бизнеса и занимает 5-е место среди субъектов РФ, информирует Urbc.ru.