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Posted 23 января 2019,, 16:06

Published 23 января 2019,, 16:06

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

1 млрд руб. будет выделен на развитие предпринимательства Свердловской области

23 января 2019, 16:06
Из федерального бюджета на развитие предпринимательства Свердловской области будут выделены 1 миллиард 50 миллионов рублей.

Финансирование из федеральной казны по сравнению с 2018 годом увеличено в 10 раз. Среди регионов РФ Свердловская область получила больше всего денег на развитие бизнеса, так как учитывалась работа фонда поддержки предпринимательства. Об этом заявил замминистра инвестиций и развития региона Евгений Копелян на пресс-конференции в уральской столице.

На начало октября 2018 года Свердловская область включает в себя 202 тысячи 653 организации малого и среднего бизнеса и занимает 5-е место среди субъектов РФ, информирует Urbc.ru.

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#Экономика#Бизнес#Свердловская область#Бизнесмен#Предприниматель#Федеральный бюджет#Предпринимательство#Средства
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