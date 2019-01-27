Авария на водоводе на ГГМ находится на контроле у главы города Нижнего Тагила

Прорыв трубы на водоводе по Черноисточинскому шоссе и ход устранения последствий аварии находится на контроле у главы города Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Сотрудники «Водоканал-НТ» будут работать круглосуточно до полного устранения аварии на ГГМ.