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Posted 27 января 2019,, 13:12

Published 27 января 2019,, 13:12

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Авария на водоводе на ГГМ находится на контроле у главы города Нижнего Тагила

27 января 2019, 13:12
Прорыв трубы на водоводе по Черноисточинскому шоссе и ход устранения последствий аварии находится на контроле у главы города Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Сотрудники «Водоканал-НТ» будут работать круглосуточно до полного устранения аварии на ГГМ.

Ход устранения последствий аварии находится на контроле у главы города Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Сообщается, что работники ООО «Водоканал-НТ» будут задействованы круглосуточно до полного устранения утечки воды на ГГМ.

Микрорайон запитали по резервной линии. Специалисты просят жильцов верхних этажей отнестись с пониманием к слабому напору воды из-за увеличенного расхода воды в выходные.

Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» расчищают дороги от льда. Инспекторы ГИБДД просят автолюбителям соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию из-за возможной гололедицы.

По словам замдиректора по производству «Водоканал-НТ» Евгения Захарова, авария на водоводе серьезная. На устранение прорыва привлечены все силы «Водоканала». Место прорыва установлено и выясняются причины аварии, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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