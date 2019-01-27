Авария на водоводе на ГГМ находится на контроле у главы города Нижнего Тагила

Posted 27 января 2019,, 13:12
Published 27 января 2019,, 13:12
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Ход устранения последствий аварии находится на контроле у главы города Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Сообщается, что работники ООО «Водоканал-НТ» будут задействованы круглосуточно до полного устранения утечки воды на ГГМ.
Микрорайон запитали по резервной линии. Специалисты просят жильцов верхних этажей отнестись с пониманием к слабому напору воды из-за увеличенного расхода воды в выходные.
Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» расчищают дороги от льда. Инспекторы ГИБДД просят автолюбителям соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию из-за возможной гололедицы.
По словам замдиректора по производству «Водоканал-НТ» Евгения Захарова, авария на водоводе серьезная. На устранение прорыва привлечены все силы «Водоканала». Место прорыва установлено и выясняются причины аварии, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.