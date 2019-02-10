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Posted 10 февраля 2019, 03:30

Published 10 февраля 2019, 03:30

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Директор школы №25 в Екатеринбурге уволилась после массового отравления учеников

10 февраля 2019, 03:30
Директор школы №25 в Екатеринбурге, в которой в декабре произошло массовое отравление детей, написала заявление на увольнение.

В департаменте образования Екатеринбурга подтвердили информацию о том, что директор школы №25, в столовой которой в декабре 2018 года отравились 73 ребенка, написала заявление об увольнении. Причины такого решения в департаменте не озвучили, информирует Е1.ru.

Напомним, в декабре 2018 года 73 ребенка отравились в столовой школы №25 в Екатеринбурге, у пострадавших диагностировали норовирус и золотистый стафилококк. Причиной распространения инфекций стало нарушение санитарно-противоэпидемического режима и технологий приготовления блюд.

#Общество#Новости УрФО#Школа#Увольнение#Директор#Отравление#Екатеринбург
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