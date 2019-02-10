Директор школы №25 в Екатеринбурге уволилась после массового отравления учеников

Posted 10 февраля 2019, 03:30
Published 10 февраля 2019, 03:30
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
В департаменте образования Екатеринбурга подтвердили информацию о том, что директор школы №25, в столовой которой в декабре 2018 года отравились 73 ребенка, написала заявление об увольнении. Причины такого решения в департаменте не озвучили, информирует Е1.ru.
Напомним, в декабре 2018 года 73 ребенка отравились в столовой школы №25 в Екатеринбурге, у пострадавших диагностировали норовирус и золотистый стафилококк. Причиной распространения инфекций стало нарушение санитарно-противоэпидемического режима и технологий приготовления блюд.