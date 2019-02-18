Техника безопасности нарушалась тагильским ВГОКом на опасном объекте

В ходе проверки выявлено несколько нарушений. В частности, не осуществляется производственный контроль 1 ступени, а именно, не выявляются нарушения требований промышленной безопасности с записью в дневнике по охране труда: течь масла в помещении маслостанции дробилок из маслобака дробилки Sandvik. Отмечается отсутствие первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря в помещении маслостанций дробилок. А также не проверяются ежемесячно агрегатные журналы технических устройств ВОЦ ОАО «ВГОК»в Нижнем Тагиле контролирующими лицами.