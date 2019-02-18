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Posted 18 февраля 2019, 11:54

Published 18 февраля 2019, 11:54

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Техника безопасности нарушалась тагильским ВГОКом на опасном объекте

18 февраля 2019, 11:54
Ростехнадзор выявил 6 нарушений в ходе внеплановой проверки обогатительного цеха Высокогорской площадки ОАО «ВГОК» в Нижнем Тагиле. Предприятие нарушало технику безопасности при работе на опасном объекте.

31 января 2019 года Ростехнадзор организовал внеплановую проверку в Нижнем Тагиле на ОАО «ВГОК». Надзорное ведомство проверило соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Цех обогатительный Высокогорской площадки» (III класс опасности).

В ходе проверки выявлено несколько нарушений. В частности, не осуществляется производственный контроль 1 ступени, а именно, не выявляются нарушения требований промышленной безопасности с записью в дневнике по охране труда: течь масла в помещении маслостанции дробилок из маслобака дробилки Sandvik. Отмечается отсутствие первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря в помещении маслостанций дробилок. А также не проверяются ежемесячно агрегатные журналы технических устройств ВОЦ ОАО «ВГОК»в Нижнем Тагиле контролирующими лицами.

Ростехнадзором зафиксированы нарушения при установке ограждений приводных и натяжных станций ленточных конвейеров. Не разработана технологическая карта на замену роликов ленточных конвейеров.

Среди выявленных нарушений также - необеспечение полноты сведений, представленных для регистрации в государственном реестре ОПО, не работают аспирационные установки. К выполнению работ допускались сотрудники без прохождения аттестации по требованиям безопасности.

Напомним, что ранее ВГОК нарушил СанПиН при работе с радиоактивными веществами. А в январе 2019 года на комбинате погиб рабочий, причиной смерти могло стать нарушение техники безопасности.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#Безопасность#Рабочие#Ростехнадзор
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