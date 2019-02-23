tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля 2019,, 05:20

Published 23 февраля 2019,, 05:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Полноценный запуск Системы-112 в Свердловской области запланирован на 17 апреля

23 февраля 2019, 05:20
Экстренный номер 112 для вызова скорой помощи, пожарной охраны и полиции начнёт полноценную работу на Среднем Урале 17 апреля. Проект соответствующего приказа уже прошёл стадию обсуждения и получил подпись главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Свердловские чиновники утверждают, что область готова для ввода Системы-112 в эксплуатацию. Необходимым оборудованием оснащены все экстренные службы региона. На территории области система работает в испытательном режиме с 1 января 2018 года и с того момента 73 единые дежурно-диспетчерские службы были объединены в сеть, которая охватывает все муниципалитеты региона. Центр обработки вызовов, расположенный в Екатеринбурге, должен координировать работу каждой ЕДДС в городах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Проект о внедрении экстренного номера 112 уже подписан министром связи Российской Федерации. Об этом на заседании межведомственной комиссии по развитию комплекса «Безопасный город» заявил вице-губернатор Азат Салихов.

Ранее Счётная палата РФ предоставила информацию о том, что Система-112 действует лишь в 12 регионах и покрывает потребности только 28% населения России. Свердловской области внедрение службы экстренного вызова обошлось в 298 млн рублей.

Материалы по теме
Внедрение Единого экстренного номера «112» обойдется Свердловской области в 298 миллионов рублейНе хватило денег: система экстренного вызова 112 работает только в 12 регионах России
#Общество#Свердловская область#Связь#ЕДДС#Телефон#Экстренные службы#Областное правительство
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07