Сотрудник ГИБДД чуть не погиб на Объездной дороге Екатеринбурга

В результате грузовик занесло в сторону инспектора. Сотрудник правоохранительных органов в последний момент отпрыгнул в сторону и избежал удара. Грузовой автомобиль влетел в патрульную машину, в которой в этот момент находился второй инспектор. В ДТП никто не пострадал, информирует Е1.ru.