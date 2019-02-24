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Posted 24 февраля 2019,, 11:11

Published 24 февраля 2019,, 11:11

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Трое жителей Нижнего Тагила задержаны с поличным во время вскрытия банкомата

24 февраля 2019, 11:11
Ночью 22 февраля в Нижнем Тагиле были задержаны трое мужчин, которые вскрыли магазин и пытались взломать банкомат.

Трое тагильчан в возрасте от 46 до 49 лет проникли в магазин «Монетка» на улице Каспийская, 23. Воры влезли через подвал. По предварительным данным, злоумышленники воспользовались специальным устройством, чтобы заглушить сигнализации в супермаркете и на банкомате. Далее подозреваемые оттащили с помощью рохли банкомат подальше от окон и предприняли попытку вскрыть его газорезным оборудованием.

Мужчин задержали оперативники свердловского ОБОП и уголовного розыска Нижнего Тагила при поддержке бойцов нижнетагильского ОМОН Росгвардии.

Правоохранители проверяют причастность банды к аналогичным преступлениям. За год были вскрыты два банкомата, после совершения преступления воры «залегали на дно», сообщают «Вечерние Ведомости».

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#Общество#Нижний Тагил#Кража#Росгвардия#Следователи#Банкомат#Воровство#Омон
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