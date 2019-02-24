Трое жителей Нижнего Тагила задержаны с поличным во время вскрытия банкомата

Трое тагильчан в возрасте от 46 до 49 лет проникли в магазин «Монетка» на улице Каспийская, 23. Воры влезли через подвал. По предварительным данным, злоумышленники воспользовались специальным устройством, чтобы заглушить сигнализации в супермаркете и на банкомате. Далее подозреваемые оттащили с помощью рохли банкомат подальше от окон и предприняли попытку вскрыть его газорезным оборудованием.