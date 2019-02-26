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Posted 26 февраля 2019, 09:42

Published 26 февраля 2019, 09:42

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Мэрия Екатеринбурга пытается взыскать с «Уралтрансбанка» 524 рубля

26 февраля 2019, 09:42
Администрация Екатеринбурга планирует войти в дело о банкротстве «Уралтрансбанка» из-за долга в 524,31 рубля.

Всего в дело о банкротстве «Уралтрансбанка» заявились девять кредиторов, среди них администрация Нижнего Тагила, которой банк должен 12,4 миллиона рублей, «ЖКХ Искон» (1,01 миллиона рублей) и ГУП «Уралвнешторг», которому банк-банкрот задолжал 1,08 миллиона рублей.

Согласно информации из картотеки дел Свердловского арбитражного суда, решение по поводу включения мэрии Екатеринбурга в список кредиторов не принято.

#Экономика#Новости УрФО#Банкротство#Администрация Нижнего Тагила#Администрация екатеринбурга
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