Мэрия Екатеринбурга пытается взыскать с «Уралтрансбанка» 524 рубля

Всего в дело о банкротстве «Уралтрансбанка» заявились девять кредиторов, среди них администрация Нижнего Тагила, которой банк должен 12,4 миллиона рублей, «ЖКХ Искон» (1,01 миллиона рублей) и ГУП «Уралвнешторг», которому банк-банкрот задолжал 1,08 миллиона рублей.