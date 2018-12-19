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Арбитражный суд отказался признавать Уралтрансбанк банкротом. Иск на банк был направлен в суд ЦБ РФ после отзыва лицензии.
Рассмотрение дела проходило 19 декабря. По итогу заседания, судья вынес решение отказать Центробанку в иске.
Уралтрансбанк был лишен лицензии 25 октября из-за низкого размера собственного капитала. Вкладчикам с 6 ноября начали выплачивать страховку, пишут «ЕАН».
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