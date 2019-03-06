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Posted 6 марта 2019, 08:32

Published 6 марта 2019, 08:32

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Житель Каменска-Уральского выплатил 11 тыс. руб. долга после ареста iPhone 6

6 марта 2019, 08:32
Житель Каменска-Уральского заплатил 11 тысяч рублей долга по штрафам за нарушения ПДД после ареста iPhone 6.

Нарушитель получил 15 штрафов ГИБДД, однако уклонялся от выплаты задолженности. Судебные приставы не смогли застать мужчину дома. В ходе рейда с сотрудниками ОГИБДД повестка была вручена матери должника.

Когда нарушитель явился на прием к судебному представителю, был составлен акт описи и ареста имущества в виде сотового телефона iPhone 6. Мужчина незамедлительно погасил задолженность в полном объеме, информирует Управление ФССП по Свердловской области.

#Общество#Каменск-Уральский#Свердловская область#Должник#Нарушение ПДД#Телефон#ФССП
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